Internacional bate Vitória e cola no G6 do Brasileirão

Neste domingo (29), o Internacional derrotou o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do mandante saíram com Alan Patrick e Wesley (2). O Leão descontou com Wagner Leonardo. Com o placar, o Colorado chega aos 45 pontos e ocupa a sétima colocação. Enquanto isso, o Rubro-Negro está na 16ª posição, com 28 pontos.

Calendário

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional visita o Corinthians, em São Paulo. O Vitória busca a reação diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

Primeiro tempo do Internacional

O jogo começou em alta velocidade. O Internacional tinha a posse de bola e tentava pressionar o Vitória. Por outro lado, o Leão explorava os contra-ataques. Em um deles, Carlos Eduardo saiu na cara de Rochet e abriu o marcador. Porém, o atacante estava impedido e o tento anulado. A resposta do Inter veio na bola parada, onde Vitão acertou o travessão em cabeçada.

Melhor organizado em campo, o Colorado atacava no embalo da torcida e o gol parecia questão de tempo. Nos acréscimos, Carlos Eduardo derrubou Bruno Gomes e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Alan Patrick bateu no meio do gol e abriu o placar, 1 a 0.

Segundo Tempo com Vitória melhor

Não deu tempo do Vitória reagir. Logo aos 5 minutos, Wesley, em jogada individual, driblou o zagueiro e tocou na saída de Lucas Arcanjo, 2 a 0 e muita festa no Beira-Rio com um golaço. Se estava difícil com a bola no chão, o Leão voltou ao jogo na bola parada. Lucas Esteves bateu falta e Wagner Leonardo escorou para o fundo da rede. O empate poderia ter saído na sequência. Porém, o chute de Matheuzinho parou em ótima defesa de Rochet.

De forma surpreendente, o Vitória mandava no meio-campo e teve duas oportunidades claras. Na primeira, Matheuzinho levantou e Alerrandro, livre na grande área, cabeceou para fora rente ao poste. Pouco depois, Everaldo arriscou da entrada da grande área e Rochet salvou.

Nos minutos finais do confronto, o Vitória se lançou ao ataque e tentou dar calor no Internacional. Porém, a equipe deu bobeira na defesa. Em lance que começou com Alario, a bola caiu nos pés de Alan Patrick, que achou Wesley sozinho para empurrar ao fundo da rede, 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 VITÓRIA

Brasileirão-2024 – 28ª rodada

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 29/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Alan Patrick, 48’/1ºT (1-0); Wesley, 5’/2ºT (2-0) Wagner Leonardo, 12’/2ºT (2-1); Wesley, 46’/2ºT (3-1)

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Fernando (Rômulo, 17/2ºT), Thiago Maia (Bruno Tabata, 27’/2ºT), Gabriel Carvalho (Bruno Henrique, 27’/2ºT) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado, 48’/2ºT) e Enner Valencia (Lucas Alario, 25’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Machado (Willian Oliveira, intervalo) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo, 36’/2ºT), Carlos Eduardo (Everaldo, 17’/2ºT) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Thiago Maia, Enner Valencia, Fernando (INT); Machado (VIT)

Cartão Vermelho:

