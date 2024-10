Dudu se declara à torcida do Palmeiras: ‘Agradeço por tudo’

O jogador Dudu, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do C Atl..tico Mineiro, durante partida v..lida pela vig..sima oitava rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Brinco de Ouro da Princesa. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Dois dias após ser decisivo com a camisa do Palmeiras, Dudu se declarou para a torcida alviverde. O jogador, em vídeo para o canal oficial do clube, agradeceu todo o carinho que recebeu durante a vitória do Verdão em cima do Atlético-MG por 2 a 1, no sábado (28), pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador entrou em campo no segundo tempo, quando a partida marcava 1 a 1. A entrada do camisa 7 aumentou os ânimos no Brinco de Ouro, que ecoava gritos de ”Dudu Guerreiro”. Aos 38 minutos da etapa final, o atacante sofreu o pênalti decisivo, que Raphael Veiga guardaria mais tarde e garantiria a vitória alviverde.

“Falar da torcida é difícil até para mim. Sempre que falo, eu me emociono pelo carinho que eles têm por mim, pela paixão, pelo amor e respeito. Eles podem ter certeza que é o dobro de amor e carinho que eles têm por mim, tenho por eles. Por isso sempre com essa camisa eu tento fazer meu melhor, faço o melhor para voltarem felizes para casa”, disse Dudu, que prosseguiu.

“Desde o primeiro dia que cheguei, falo em todas as entrevistas, meu objetivo é fazer o torcedor voltar feliz para casa. Se pudesse dar um abraço em cada torcedor palmeirense dava 18 milhões de abraços. Agradeço por tudo, pode ter certeza que é tudo em dobro do que eles sentem por mim. Que vocês continuem acreditando e nos ajudando. Vamos batalhar por este título até o final”, completou.

A temporada complicada de Dudu

Dudu esteve por nove meses afastado dos gramados por conta da cirurgia no joelho direito e retornou em junho. Aos 32 anos, ainda trabalha de forma gradual para ganhar ritmo depois de lesão. Neste ano, são 11 jogos, sendo três como titular, mas nenhum gol ou assistências. Números baixos para quem se acostumou a decidir com a camisa Alviverde.

Contra o Galo, foi a partida mais importante e decisiva de Dudu, após toda a trajetória conturbada nos últimos meses. Afinal, o jogador precisou superar uma grave lesão, além de uma negociação frustrada com o Cruzeiro, que abalou o clima nos bastidores. Contudo, nunca deixou de perder moral com os companheiros e com o técnico Abel Ferreira.

