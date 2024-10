Diretor jurídico pede demissão do Corinthians

O diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, pediu demissão nesta segunda-feira (30) do clube. Em nota publicada no site do Timão, o dirigente teria apenas entregado uma carta de renúncia ao presidente Augusto Melo, que aceitou o pedido. O advogado estava desde junho no cargo.

“Após receber a carta de renúncia de seu cargo, o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo agradece Leonardo Pantaleão pelo período em que esteve a frente do Departamento de Negócios Jurídicos do Clube. O mandatário deseja sucesso no decorrer de sua carreira profissional”, diz a nota do clube.

O pedido de renúncia ocorreu por intermédio de uma mensagem enviada na manhã desta segunda-feira a Augusto Melo. Seu pedido de renúncia teria sido por conta de “significativas divergências que, sistematicamente, enfrento em relação à forma como a administração tem sido conduzida”.

O advogado ainda cita que “as diferenças de visão e de abordagem têm dificultado o desenvolvimento do trabalho”. Por fim, Pantaleão agradeceu aos dirigentes, funcionários, jogadores e torcedores do Corinthians pelo período que passou no clube.

Relação conturbada entre advogado e presidente no Corinthians

A relação entre Leonardo Pantaleão e Augusto Melo, aliás, não era das melhores. Muito por conta do vazamento de notícias sobre um possível processo de recuperação judicial do clube. Por conta disso, o mandatário se afastou do advogado, que, após ver a pressão crescer, decidiu renunciar ao cargo.

Augusto Melo, por outro lado, não indicou quem será o substituto de Pantaleão no cargo. Contudo, espera achar um novo nome em breve e não deixar o ano terminar sem um diretor jurídico.

