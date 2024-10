Carrillo admite superioridade do Flamengo: ‘Por sorte só tomamos um gol’

Carrillo vê Flamengo muito superior ao Corinthians no jogo de ida da semi da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Contudo, a derrota poderia ser pior. Algo que os próprios jogadores do Timão admitiram após a partida. Caso do peruano Carrillo.

O jogador de 33 anos chegou há poucas semanas no Parque São Jorge, mas é um dos atletas mais experientes do elenco. Na visão do jogador, o Corinthians deu ”sorte” de deixar o Maracanã apenas com um gol sofrido.

“Eles controlaram o jogo com casa cheia, eles conseguiram se impor e foram superiores. Temos que ter consciência que, por sorte, só tomamos um gol. Temos condições de reverter . Não é positivo, viemos com a mentalidade de ganhar, mas acho que é possível reverter”, disse Carrilo, ao final do embate.

Contudo, não foi só o peruano que viu uma partida superior do Flamengo. Afinal, o goleiro Hugo Souza também viu o Rubro-Negro melhor na partida e destacou que o Corinthians saiu vivo do Maracanã.

Carrillo vem se adaptando ao futebol brasileiro

O jogador chegou no meio do ano e, contra o Flamengo, fez seu sexto jogo com a camisa corintiana. Contudo, ainda não conseguiu uma vaga no time titular. Assim, ele contou como está sendo sua adaptação no Brasil e seu preparo para entrar mais rápido na melhor forma física.

“De momento me sinto bem, sabemos que o time está melhorando, os colegas ajudaram muito com a adaptação. Fisicamente estou bem para ajudar o time”, finalizou o peruano.

