Arias exalta luta contra o Z4 e despista sobre saída: ‘Focado no Fluminense’

Depois de três derrotas seguidas, o Fluminense bateu o Cruzeiro e voltou a vencer no Brasileirão graças a gol de Jhon Arias. Após a partida, o colombiano celebrou o resultado, citou a importância da vitória na luta contra o rebaixamento e destacou a força da torcida para exaltar os companheiros.

“Uma vitória muito importante para nós porque estamos tendo dias difíceis. O clube não está tendo vida fácil por causa da situação que nós estamos, mas estamos focados. Como a torcida fala, somos um time de guerreiros, e os guerreiros lutam até o fim”, disse.

“Nós vamos lutar até o fim. Não era para a gente estar aqui, mas agora que estamos temos que dar o que o Fluminense merece para ficar na primeira divisão. Temos um grande trabalho pela frente e hoje era importante vencer”, completou.

Arias ainda foi questionado sobre os rumores de sua saída, principalmente após a coletiva do presidente Mário Bittencourt. No entanto, Arias apontou que está completamente focado no clube e na luta contra o rebaixamento.

“Eu vivo o dia de hoje e estou 100% focado no Fluminense. Hoje, além da minha filha, não tem outra coisa que não passe pela minha cabeça que não seja permanecer na primeira divisão. Toda a minha força está em criar a minha filha e que o Fluminense permaneça na primeira divisão”, finalizou.

Com o resultado, o Fluminense sai, até o momento, da zona de rebaxamento, com 30 pontos, na 16ª posição. Agora, o próximo jogo do Tricolor será em clássico com o Flamengo, na quinta-feira (17/10), às 20h, no Maracanã.

