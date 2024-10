Diniz enxerga Cruzeiro superior ao Fluminense e analisa período sem vencer

O Cruzeiro foi derrotado pelo Fluminense nesta quinta-feira (3) pelo Brasileirão. Aliás, foi o primeiro encontro entre a torcida do Tricolor carioca e seu antigo comandante.

No entanto, o técnico do Cruzeiro falou sobre a partida e enxergou superioridade mineira no Maracanã.

“A aplicação do trabalho já está acontecendo. Se formos discutir apenas o resultado, não precisamos fazer análise. Tivemos muitas chances. Talvez, fazia tempo que o Cruzeiro não era tão dominante aqui no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, criamos pelo menos duas grandes oportunidades. Não me lembro de o Cássio ter feito uma defesa importante”, disse Diniz, que completou:

“O Fluminense não teve nenhuma chance clara. Nem o gol foi uma chance clara como as que tivemos. Foi um gol muito difícil de ser feito, o Arias chutou no único lugar possível. De maneira geral, o time está evoluindo. O Cruzeiro teve produção ofensiva nos três jogos. Contra o Vasco, tivemos chances claras para marcar e não conseguimos. Precisamos melhorar isso, essa gana para vencer”, destacou o técnico do Fluminense sobre como enxergou a partida no Maracanã.

Ainda sem vencer sob o comando técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz falou sobre o acúmulo de partidas sem resultados positivos.

Cruzeiro enfrentará o Bahia

“O Cruzeiro tem que voltar a disputar os títulos nacionais e internacionais. Para isso, precisamos ter essa gana, esse ímpeto, essa vontade de vencer. Quando tivermos as chances, precisamos botar para dentro. A equipe fez um bom jogo, assim como foi contra o Vasco. Tecnicamente, hoje foi até melhor”, ressaltou Fernando Diniz.

Agora o Cruzeiro agora enfrentará o Bahia na sexta-feira, dia 18. O jogo está marcado para o estádio do Mineirão.

