Atacante do Milan, Morata, busca nova casa depois de falha de prefeito

O atacante Morata retornou à Itália, dessa vez, para defender o Milan. Na busca por uma nova residência, o jogador espanhol, ex-Juventus, escolheu um vilarejo próximo a Milão para morar. No entanto, precisou mudar os seus planos, já que o prefeito local expôs a decisão.

Segundo a imprensa italiana, o capitão da seleção espanhola decidiu morar em uma casa em Corbetta. Porém, Marco Ballarini, prefeito da região, se empolgou e não conseguiu manter segredo. Em uma publicação em seu Instagram, o político tornou público que o atacante do Milan era o novo morador da região.

“Não, não é um Dia da Mentira antecipado. O campeão Álvaro Morata é nosso novo morador de Corbetta. “Sou um grande torcedor da Inter, mas é com prazer que dou as boas-vindas a Álvaro Morata à nossa grande família em Corbetta”, frisou o alcaide Marco Ballarini.

A postagem do político causou o descontentamento de Morata. Assim, o jogador espanhol respondeu com nova publicação e deixou clara a sua decepção e preocupação com a segurança de seus familiares.

“Caro Sr. prefeito, obrigado por violar minha privacidade. Felizmente, não possuo nenhuma propriedade valiosa. Meu único tesouro são meus filhos, cuja segurança você colocou em risco”, desabafou Morata, em sua conta no Instagram.

“Pensei que a municipalidade de Corbetta poderia me garantir um certo nível de privacidade, mas, em vez disso, vejo-me obrigado a mudar de casa imediatamente devido à sua incapacidade de usar as redes sociais e proteger seus cidadãos”, complementou o atacante.

Morata retorna à Itália para defender o Milan

Morata chegou a um acordo com o Milan antes do início da atual temporada. Ele deixou o Atletico de Madrid, da Espanha, após os Rossonero pagar a multa rescisória de 13 milhões de euros (cerca de R$78,4 milhões na cotação atual). Até aqui, o atleta espanhol anotou dois gols em seis jogos pela equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.