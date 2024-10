Marcelo Salles exalta boa sequência do Grêmio no Brasileirão: ‘Andamos na tabela’

A vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na sexta-feira (4), pela 29ª rodada do Brasileirão, fez com que o time subisse na tabela. Após jogo, o auxiliar técnico do clube gaúcho, Marcelo Salles destacou o feito e que acredita em sequência da equipe na competição.

“A gente sabia que essa vitória não podia escapar. Para essa partida foi o que nós precisávamos e o que nós conseguimos. Uma boa vitória para nós, e andamos na tabela”, disse Marcelo Salles, auxiliar técnico de Renato Gaúcho.

A única derrota do Grêmios nas últimas partidas foi em casa contra o Criciúma. Fora isso, o Tricolor pontuou contra três dos quatro primeiros colocados do Brasileirão, conforme explicou Salles.

“Ganhamos de um adversário difícil, que está brigando pelo título, assim como ganhamos do Flamengo e empatamos com o Botafogo. Foi uma sequência difícil, mas passamos por essa ela conseguindo pontuar dentro e fora de casa”, destacou.

Rodagem de elenco

Marcelo Salles também comentou sobre algumas mudanças da equipe. Aravena, por exemplo, começou como titular no lugar de Soteldo. O auxiliar destacou que é por conta da rodagem do elenco.

“A gente tem um plano de jogo. Quem vai entrar, quem vai fazer, como vai fazer, em que momento vai fazer, quem vai iniciar no banco, porque o que a gente propõe para uma segunda etapa. Então quando nós preparamos esse plano de jogo a gente preparou em prol de rodar o grupo também. A gente vem sentindo que durante a competição os jogos tem sido cada vez mais desgastante”, disse.

E agora?

O Grêmio, aliás, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro em casa após três jogos consecutivos sem vitórias. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho agora soma 35 pontos, na 11ª colocação e se distancia da zona de rebaixamento, sete de diferença para o primeiro dentro do Z4 do Brasileirão.

A próxima partida do Grêmio, afinal, já será nesta quarta-feira, a partir das 19h30, diante do Atlético-MG, fora de casa, em jogo atrasado do Brasileirão ainda da época da enchente. Em seguida, tem clássico contra o Internacional.

