Souza, do Vasco, se desculpa por expulsão ‘relâmpago’

O volante Souza, do Vasco, utilizou as redes sociais, neste domingo (6), para se desculpar pela expulsão do último sábado (5), no empate contra o Juventude. Na ocasião, ele entrou aos 38′ do segundo tempo e foi expulso direto apenas quatro minutos depois. Foi em tesoura para cima de Carrillo, da equipe jaconera.

O jogador assumiu a responsabilidade, admitindo o erro no jogo em São Januário. Souza não ia a campo desde o empate em 2 a 2 com o Criciúma, ou seja: há nove partidas.

Desde seu retorno, Souza atuou em seis jogos, sendo apenas um como titular. Desde então, não marcou gols, nem assistências, e soma 95 minutos em campo.

Confira o texto do volante do Vasco

“Antes de tudo, eu queria pedir desculpas aos meus companheiros, staff e torcida. Meus sonhos e planos eram outros ao entrar na partida, porém me excedi e fui com muita vontade de ganhar o lance, e errei.

Assumo a responsabilidade, aceito as cobranças e críticas, e sei que se eu permanecesse no jogo teríamos totais condições de virar o jogo nos minutos finais.

Vou continuar trabalhando e dando meu melhor, porque eu não aceito dar errado. Nunca aceitei não dar certo e pode ter certeza que eu vou dar certo. Vou continuar trabalhando em busca de uma sequência de jogos, respeitando meus companheiros, porém, sabendo que eu posso ser muito útil. Ainda preciso, como todo atleta, ter sequência e ritmo de jogos.

Ninguém está satisfeito com o resultado e nem com o futebol apresentado, já nos cobramos internamente e vamos continuar nos cobrando pra entregar um melhor futebol a vocês torcedores que nunca nos abandonaram. Já saímos de situações bem piores e vamos voltar a vencer e convencer: é uma promessa! Difícil escrever esse texto, mas eu sei que muitos aqui torcem e esperam de mim uma resposta, e pode ter certeza que eu vou trabalhar ainda mais e em breve estarei de volta mais forte.”

