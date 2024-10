Santos vence Colo-Colo com golaço e vai às quartas da Libertadores feminina

Um golaço de cobertura definiu a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Colo-Colo na noite deste domingo (6), no Estádio Ypané, no Paraguai, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores feminina. Ketlen ainda deu um chapéu na adversária antes da finalização por cima da goleira, consolidando, assim, a obra-prima. O resultado, aliás, já garante as alvinegras nas quartas de final do torneio continental.

Com o resultado, o Peixe chega a seis pontos na liderança do Grupo B e não pode mais ser ultrapassado por Colo-Colo e Always Ready, que seguem sem pontuar. O Olimpia, time anfitrião, ocupa a segunda colocação, com a mesma pontuação das brasileiras, porém em desvantagem no saldo de gols (seis contra quatro). O vencedor da chave sairá na última rodada.

As Sereias da Vila retornam aos gramados na próxima quarta-feira (9), quando encaram o Olimpia às 20h (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, pela terceira rodada.

O jogo

As santistas buscaram imprimir pressão na primeira etapa, apesar da maior posse de bola das rivais, e criaram as principais chances. Entretanto, não conseguiram superar o ferrolho chileno. Na melhor oportunidade, Ketlen arrancou na direção da área, mas tardou a chutar. Pardal chegou a tempo, desviando para impedir o gol.

No segundo tempo, o Colo-Colo iniciou um pouco melhor, mas logo viu o Santos crescer de produção com as substituições do técnico Caio Couto. As Sereias construíram boas jogadas e foram premiadas aos 21 minutos, quando Ketlen recebeu bola na linha que delimita a grande área, deu um chapéu na defensora e finalizou de cobertura. As chilenas não sentiram o golpe e foram para cima em busca do empate. Mas as tentativas não surtiram efeito. Ana Carla quase ampliou em arremate cruzado, mas não fez falta. A vitória ficou com as brasileiras.

