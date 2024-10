Fluminense volta aos treinos, mas sem presença de Thiago Silva

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta terça-feira no CT Carlos Castilho para iniciar o período de treinos na data Fifa. O técnico Mano Menezes não pôde contar com Thiago Silva durante o treinamento, além de Arias (Colômbia) e Bernal (Uruguai), convocados para suas seleções.

Thiago Silva segue seu cronograma de recuperação de uma contusão no calcanhar esquerdo no clube, mas ainda não retornou às atividades no campo. Ignácio e Keno, por outro lado, participaram da sessão.

O defensor, inclusive, sentiu dores no calcanhar do pé esquerdo e atuou no sacrifício na eliminação da Libertadores para o Atlético-MG na Arena MRV. Logo depois, não esteve em campo diante de Atlético-GO e Cruzeiro e trabalha para voltar contra o Flamengo, dia 17 (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Maracanã.

Além disso, Nonato fraturou o nariz e teve que passar por uma cirurgia. O meio-campista, então, não enfrentou a Raposa e tenta se recuperar neste período. Ignácio, por sua vez, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, entretanto já voltou a treinar e está cada dia mais perto do retorno.

O Fluminense é o atual 16º colocado na tabela do Brasileirão, com 30 pontos. O Tricolor tem um jogo a menos e um ponto a mais que Vitória e Corinthians, primeiros dois clubes na zona de rebaixamento.

