Seleção Brasileira desembarca em Santiago para duelo contra o Chile

A Seleção Brasileira desembarcou na noite desta quarta-feira (9) em Santiago, no Chile, para o duelo contra a seleção local, que será na quinta. Os jogadores chegaram por volta de 20h30 (horário de Brasília), recebidos por torcedores.

O Brasil enfrentará o Chile às 21h, no Estádio Nacional, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sob o comando de Dorival Jr., o time brasileiro ocupa a quinta colocação com 10 pontos, enquanto o Chile está em nono, com apenas cinco pontos.

Dorival Jr. já confirmou a escalação, com Abner como titular na lateral-esquerda e Igor Jesus no ataque. O time será: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

Todavia, após o jogo contra os chilenos, o Brasil enfrentará o Peru na terça-feira (15), no Mané Garrincha, em Brasília.

