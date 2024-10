Renato detona arbitragem após derrota do Grêmio: ‘Bagunça’

Após a derrota do Grêmio para o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (9), o técnico Renato Gaúcho saiu na bronca com a arbitragem da partida. O principal lance que rendeu críticas por parte do comandante foi o gol anulado de Braithwaite que, para ele, não houve toque no braço.

“Foi um grande jogo, as duas equipes buscaram a vitória, criaram situações de gols. É que eu falo há dez anos: o VAR apita o jogo, cada pessoa que vai ao VAR tem uma regra. Eu vi o lance por vários ângulos, mas não vi a bola pegando no braço do Martin (Braithwaite) Mesmo que tivesse pego, ele correu, chutou, goleiro defendeu, eu não vejo a bola no braço dele. Aí entra o VAR. No jogo do Vasco, o Vegetti fez gol ajeitando com a mão. Aí eu pergunto: ‘qual a regra do futebol?’. Não vejo quem vai pro VAR fazer curso. Esse gol que foi anulado mostra o quanto o futebol brasileiro é bagunçado”, disparou Renato.

A crítica do técnico gremista ainda se estendeu a outro lance: o pênalti em Hulk. Segundo o comandante, Jemerson apenas chutou o chão, mas Hulk, de acordo com ele, valorizou.

“Jemerson chuta o chão, o Hulk valorizou e ele não foi pro VAR. Em toda rodada, alguém grita. Será que só eu estou errado? Pra variar, uma bagunça”, falou Renato, irritado.

Discussão de Renato com imprensa (para variar)

Como de costume, Renato ainda discutiu com a imprensa durante a coletiva. O treinador foi perguntado sobre a escalação de Rodrigo Ely, após o retorno de uma lesão.

“Eu não sei o que vocês pensam do futebol, mas vou tentar explicar, o carioca (Gustavo Martins) teve estiramento, era um jogo perigoso pro Geromel, Deyverson e Hulk tem muita força. Coloquei minha dupla de área, fiz todos os testes, foi uma coisa precipitada? Aqui ninguém se precipita. Você acha que foi lesão? Eu respeito tua pergunta, de repente foi câimbra. Acontece. Alguém quer fazer mais alguma pergunta?”, afirmou o treinador.

E o Gre-Nal?

Apesar da baixa no desempenho recente, Renato, assim, afirmou que a equipe está preparada para enfrentar o maior rival.

“O Grêmio se impõe em qualquer parte do país, contra qualquer adversário. O Grêmio respeita todos os adversários, inclusive o Internacional. Em sete dias nos jogamos três jogos, agora em 15 dias a gente faz dois jogos, mas isso é o futebol brasileiro”, afirmou.

Com o resultado, o Grêmio, afinal, permanece na 11ª posição, na zona de classificação, com 35 pontos. Na próxima rodada, após a Data FIFA, o Tricolor, aliás, enfrenta o seu maior rival, o Internacional. A bola rola no dia 19 de outubro, a partir das 16h, no Beira-Rio.

