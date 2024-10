Além da permanência na elite, Fluminense tem chance de vaga na Sul-Americana

Com as eliminações nas Copas, o Fluminense foca em salvar a temporada, fugir do rebaixamento e permanecer na elite do futebol brasileiro. Mais do que isso, o time carioca ainda tem chance de garantir a vaga em um torneio continental em 2025: a Sul-Americana. Além de disputar o Super Mundial de Clubes, com o novo formato criado pela Fifa.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG, O Tricolor tem 19.2% de chance de garantir uma vaga na próxima edição da competição. Sobre a luta contra o rebaixamento, os comandados do técnico Mano Menezes têm 35.7% de chance de queda. A diferença para o Criciúma, atual 12ª, é de cinco pontos, com um jogo a menos.

Na última vez em que esteve em campo por este torneio, o Fluminense aplicou uma das maiores goleadas da história da competição, com o 10 a 1 sobre o Oriente Petrolero, na Bolívia, em 2002. No entanto, apesar do triunfo, a equipe no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, não conseguiu avançar de fase.

Dois anos antes, em 2020, o time de Laranjeiras disputou o torneio, entretanto teve uma eliminação precoce para o Unión La Calera, do Chile. Após empate por 1 a 1 no Maracanã, a equipe de Juan Pablo Vojvoda avançou com um 0 a 0, em sua casa, por causa do gol marcado como visitante.

Retrospecto geral

Segundo o portal ‘Fluzaoxyz’, o Fluminense soma dez participações na história da competição (2003, 2005, 2006, 2009, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022). O melhor desempenho foi em 2009, quando repetiu a decisão da Libertadores do ano anterior contra a LDU, do Equador, e novamente ficou com o vice.

No geral, o clube soma 60 partidas, com 28 vitórias, 18 empates e 14 derrotas pela Sul-Americana. Além disso, marcou 88 gols e sofreu 55, tendo 56% de aproveitamento.

