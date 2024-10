Fifa coloca Rony, do Palmeiras, em lista ao lado de Modric e Neymar

O perfil oficial do Mundial de Clubes da Fifa fez uma postagem que agitou as redes sociais nesta quinta-feira. A página destacou alguns dos camisas 10 que irão disputar o torneio. E o atacante Rony, do Palmeiras apareceu na lista recheada de craques

O jogador do Verdão está ao lado de Luka Modric, do Real Madrid, e Neymar, do Al Hilal. Outros jogadores estão na foto: Cavani (Boca Juniors), Jack Grealish (Manchester City) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Além de Rony e Neymar, outro brasileiro aparece nessa postagem. Yan Sasse, revelado no Coritiba, jogará o Mundial pelo Espérance de Tunis, da Tunísia.

Rony, aliás, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026. No clube desde 2020, o atacante perdeu seu status de titular na atual temporada. Mesmo assim, o atacante, aliás, é presença constante na equipe de Abel Ferreira.

Os jogadores que aparecem na lista

Neymar (Al-Hilal)

Cavani (Boca Juniors)

Yan Sasse (Espérance)

Percy Tau (Al Ahly)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Grealish (Manchester City)

Rony (Palmeiras)

Modric (Real Madrid)

Sergio Canales (Monterrey)

O Super Mundial, afinal, acontecerá em 2025, em 11 cidades dos Estados Unidos. Com formato parecido com a Copa do Mundo, o evento ocorrerá a cada quatro anos. Os grupos, aliás, serão definidos por meio de um sorteio, em dezembro. No Brasil, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, afinal, já garantiram vaga no mundial. No entanto, Botafogo ou Atlético-MG podem podem se classificar caso um deles vença a Libertadores.

