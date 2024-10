Com Paquetá suspenso, Dorival avalia nova convocação para jogo contra o Peru

O técnico Dorival Júnior avalia a convocação de um novo jogador para a partida da Seleção Brasileira contra o Peru, na próxima terça-feira (15). O jogo pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45 (de Brasília).

O nome, afinal, vai suprir a ausência do meia Lucas Paquetá. O jogador do West Ham-ING recebeu cartão amarelo na vitória, de virada, sobre o Chile por 2 a 1, nesta quinta-feira (10), pela 9ª rodada. Ele acumulou três advertências e está suspenso para o próximo confronto.

“Paquetá tinha cartão, aproveitamos para mexer no meio, tentando ganhar mais dinâmica. Conversamos sobre possível vinda de algum atleta, sim. Provavelmente até o fim da noite, no mais tardar amanhã, teremos essa definição para ter um grupo completo, conhecendo mais cada um deles. Fato importante pela sequência e ideia mais clara de tudo que acontece”, disse Dorival Júnior.

O Brasil venceu o Chile por 2 a 1 com gols do estreante Igor Jesus e de Luiz Henrique, ambos atacantes do Botafogo. Eduardo Vargas, do Atlético, fez o gol chileno no comecinho da partida. Assim, a Seleção terminou a rodada na quarta colocação das Eliminatórias, com 13 pontos. Assim, o Brasil alivia a pressão na tabela de classificação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.