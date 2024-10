Alisson treina com bola e aumenta expectativa por retorno ainda em 2024

O São Paulo pode receber uma novidade para a reta final de temporada. Afinal, o volante Alisson compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (10) um vídeo treinando com bola no CT da Barra Funda e animou a torcida por um possível retorno. Esta é a primeira vez que o jogador aparece trabalhando no gramado.

Alisson se lesionou em uma partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O volante fraturou o tornozelo direito e foi submetido a cirurgia. A previsão é que ele perdesse toda a temporada e só voltasse em 2025. Contudo, agora existe a possibilidade que ele dispute a reta final do Campeonato Brasileiro deste ano.

O vídeo publicado pelo volante mostra ele fazendo movimentos leves e chutando a gol. Inclusive, ele chegou a balançar as redes durante a atividade. Junto ao registro, Alisson escreveu: “Nem acredito que falta pouco”. Antes, o jogador só foi visto dando trotes em campo, mas agora deu mais um passo na sua recuperação.

Alisson vem fazendo falta no São Paulo

Alisson vinha sendo um dos jogadores mais regulares do Tricolor na atual temporada e era titular indiscutível de Zubeldía. O jogador tinha três gols e duas assistências em 36 partidas, mas era o grande motorzinho da equipe. Com a sua ausência, o treinador vem escalando Bobadilla e Luiz Gustavo no meio de campo, já que Pablo Maia também está lesionado.

Contudo, a atual dupla não conseguiu repetir o sucesso da titular. Sem Alisson e Pablo Maia, o São Paulo caiu de rendimento, caiu na Copa do Brasil e na Libertadores e ainda briga por uma vaga no G-4.

