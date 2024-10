Santos tem desempenho baixo sem João Schimdt no time titular

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Mirassol neste sábado (12), às 18h30, na Vila Viva Sorte, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Fábio Carille terá um desfalque importante para o embate. Afinal, o volante João Schimdt está suspenso e terá que cumprir suspensão na próxima partida do Peixe.

O volante é crucial no esquema tático do treinador. Tanto que esta será apenas a quarta partida do Santos na temporada sem o jogador. Schmidt ficou fora das derrotas do Peixe para América-MG e Botafogo-SP no primeiro turno da Série B devido a um entorse em um dos tornozelos. Além disso, também não atuou na vitória em cima do Ceará por 1 a 0, por conta de suspensão.

O desempenho mostra que Schimdt é crucial para o time do Santos. Tanto que seu substituto imediato é Rincón, um dos líderes do elenco, mas que não vem tendo tantas oportunidades em 2024.

As opções para atuar como primeiro volante contra o Mirassol são Alison e Vinicius Balieiro. Contudo, nenhum dos dois atuou sequer um minuto nesta temporada, pela dominância de Schimdt no setor. Assim, Sandry, apesar de ser um segundo volante de origem, pode ser o escolhido para atuar mais recuado. Outra possibilidade é recuar Pituca, que já fez essa função no passado.

Na temporada, João Schmidt tem 43 jogos, com um gol e uma assistência. Apenas Pituca (45) e Gil (44) atuaram em mais partida pelo clube na atual temporada. Otero está empatado com o volante, também com 43 partidas disputadas pelo Santos em 2024.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.