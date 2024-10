Morre o humorista Ary Toledo, aos 87 anos

Um dos maiores humoristas do Brasil, o politicamente incorreto Ary Toledo, torcedor fanático do Corinthians, faleceu neste sábado (12/10), aos 87 anos, no Hospital Sírio e Libanês, em São Paulo. A família do artista, que também era cantor e escritor, compartilhou a notícia em suas redes sociais. Mas não se divulgou a causa da morte. Mas, nos últimos anos, a saúde de Ary se fragilizou. Ele usava cadeira de rodas em no início deste ano teve uma pneumonia.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós”, diz a postagem. Ary Toledo será cremado ainda neste sábado.

Raio X de Ary Toledo

O paulista Ary Toledo se tornou um dos humoristas mais populares do país. Nascido em Martinópolis em 22 de agosto de 1937, começou a fazer sucesso no início dos anos 60, conquistando fãs no rádio e na TV ao lado de sua esposa, a também humorista Marly Marlei (falecida em 2014). Contudo, foi sua carreira solo que o transformou em ícone. Afinal, Ary acumulou mais de 60 mil piadas, muitas de conotação sexual. Bem ao estilo de outro ícone do humor, Costinha (falecido em 1995).

Seus discos humorísticos fizeram muito sucesso nas décadas de 70 e 80. Nos anos 90 e 2000, Ary Toledo se tornou uma figura constante nas TVs Record e SBT, onde contava com um fã ardoroso: Silvio Santos. Era, ao lado de Renato Aragão, o maior humorista brasileiro da velha guarda (leia-se anos 60 e 70) ainda vivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.