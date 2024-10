Sem Renato, Grêmio inicia preparação para o decisivo Gre-Nal

Grêmio treina nesta segunda-feira com foco no Gre-Nal - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio iniciou nesta segunda-feira (14) a preparação para o clássico contra o Internacional, no próximo sábado (19), no Beira-Rio, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, os jogadores não tiveram a presença do técnico Renato Gaúcho.

LEIA MAIS: Grêmio se desdobra para ter Kannemann disponível para o Gre-Nal

Em um acordo feito com a diretoria, Renato Gaúcho ficou de se reapresentar na manhã de terça-feira (15), quando começa a fazer um esboço do time que vai mandar a campo diante do rival. Desta maneira, o auxiliar Marcelo Salles comandou as atividades.

Para o duelo, o técnico ainda não vai poder contar com dois jogadores. O paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo se reapresentam após defenderem suas seleções nesta terça-feira (15), pelas Eliminatórias.

O lateral-esquerdo Reinaldo é desfalque certo. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1, na última quarta-feira (9), em jogo atrasado da sexta rodada do Brasileirão.

Grêmio almeja primeira vitória no clássico em 2024

O Gre-Nal, aliás, vai ocorrer no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O Tricolor Gaúcho busca sua primeira vitória no clássico nesta temporada. Resultado, afinal, que lhe daria um respiro na luta para permanecer longe da zona de rebaixamento em meio à campanha irregular na Série A. Atualmente, a equipe se encontra na 11ª colocação, com 35 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.