Vanderson celebra chance única na Seleção: ‘Expectativa alta’

O lateral-direito Vanderson, em suas próprias palavras, está realizando ”um sonho”. Convocado por Dorival Júnior nesta Data-Fifa, o jogador será titular do Brasil contra o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa. A primeira chance do atleta de se firmar e brigar por uma vaga na equipe principal da Canarinho.

“Jogar aqui é a realização de um sonho. Vou aproveitar. Sei que esses momentos são maravilhosos”, disse Vanderson.

O jogador havia entrado em duas partidas no ano passado, mas pela primeira vez será titular da Seleção Brasileira. Vanderson contou como foi ouvir seu nome na lista de convocados de Dorival. Além disso, também falou que o plano é manter o bom nível do Mônaco, da França, para ajudar a Canarinho e se manter no radar do treinador do Brasil.

“Foi um momento muito especial, um momento de alegria, de felicidade, de euforia. Estava no treinamento, a gente ia jogar no dia seguinte, estava fazendo tratamentos. Os meus companheiros de clube estavam para casa. Eu aproveitei e fiquei para ver a convocação no meu cantinho ali. E aí, quando saiu a convocação, fiquei muito feliz. A euforia tomou conta. Foi a realização de mais um sonho”, falou o lateral, que prosseguiu.

“Agora é fazer o que eu venho fazendo, não é? Trabalhar, trabalhar sério, em busca dos objetivos pessoais. A expectativa é alta, como eu falei, continuar fazendo o que eu venho fazendo no clube. Tenho certeza que vai dar tudo certo”, completou.

Vanderson quer ajudar Brasil a se recuperar nas Eliminatórias

Por fim, o lateral admitiu a fase complicada da Seleção Brasileira. Contudo, na visão de Vanderson, o Brasil ainda está se adaptando a uma nova filosofia e ao novo ciclo. Assim, quando a equipe engatar, vai ser difícil parar a Amarelinha.

“Esse não é o lugar da Seleção. A gente é o Brasil, a maior Seleção do mundo. Acho que o Brasil tem que estar no topo sempre. Estamos atravessando uma mudança de ciclo. A gente tem que se adaptar a um novo trabalho, a uma nova filosofia. Isso leva algum tempo. A gente sabe que às vezes é complicado. A Seleção Brasileira tem que ganhar sempre. Mas como eu falei, a gente vem tendo novo ciclo, vem tendo novas ideias. Tenho certeza que a gente vai logo encontrar o caminho que a Seleção tem que estar”, finalizou.

