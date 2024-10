Adversário do Cruzeiro na Sula afirma favoritismo: ‘Estamos destinados a ganhar a Copa’

Goleiro do Lanús afirma dará título aos torcedores argentinos - (crédito: Foto: Divulgação/ Lanús)

A disputa por uma vaga na final da Sul-Americana entre Cruzeiro e Lanús já começou, ao menos fora de campo. O goleiro do time argentino, Nahuel Losada, não poupou palavras ao afirmar que sua equipe é a favorita na semifinal entre as equipes.

Em entrevista à Lanús TV, o dono da meta argentina prometeu o título da competição internacional para seus torcedores.

“A Copa está destinada para nós. Queremos muito. Mas, para conquistá-la, é preciso lutar e apresentar um bom desempenho como equipe. Proponho trouxermos o título para a Argentina”, disse o goleiro.

Nahuel Losada, aliás, também comentou que o Cruzeiro não vive grande fase e relembrou a recente troca de técnico no time mineiro, com a saída de Fernando Seabra e a chegada de Fernando Diniz.

Leia mais: Cruzeiro confia na força da torcida para retornar ao G6 do Brasileirão

“O Cruzeiro está abalado, não vem em seu melhor momento. Mudaram de técnico recentemente, o que altera a forma de jogar, e leva tempo para se adaptar. Mas é uma equipe difícil. No entanto, somos argentinos e ainda mais duros. Somos vencedores”, disse o goleiro, que completou ao comentar sobre o confronto entre Argentina e Brasil.

“É um clube argentino contra um brasileiro, e isso não é pouca coisa. Isso demonstra o nosso nível. A verdade é que, jogar essa partida, nos engrandece. Cada fase que superamos nos valoriza ainda mais. Sabemos da oportunidade que temos e estamos obrigados a levar o Lanús ao ponto mais alto, que é ser campeão”, finalizou o goleiro do time argentino.

Cruzeiro fará os jogos dias 23 e 30

Cruzeiro e Lanús vão medir forças nos dias 23 e 30 de outubro. O primeiro jogo será no Mineirão, e o segundo, no estádio La Fortaleza, em Lanús, no sul de Buenos Aires. O time mineiro busca o título inédito da competição. –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.