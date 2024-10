Empolgou? Torcida do Internacional esgota em 30 minutos ingressos para Gre-Nal

A torcida do Internacional está empolgada para o Gre-Nal de número 443, que será neste sábado (19), no Beira-Rio. A prova disso é que os ingressos se esgotaram em apenas 30 minutos. A expectativa é de um público de 48 mil torcedores na casa Colorada.

A primeira carga de ingressos foi de 20 mil. Contudo, por questão estatutária, o Internacional destina parte das entradas para sócios antigos, como os patrimoniais, que não precisam fazer check-in. Há também outras modalidades de sócios com prioridade para compra de ingressos.

Aliás, se o estádio receber realmente os 48 mil torcedores, será o maior público do Beira-Rio em 2024. No clássico disputado pelo estadual, 47.197 pessoas assistiram à grande vitória Colorada, pelo placar de 3 a 2.

O Internacional chega para o duelo em sexto lugar, no grupo que se classifica para a próxima Libertadores, somando 46 pontos. Já o Grêmio ocupa a décima primeira posição, com 35 pontos. No turno, o Colorado venceu por 1 a 0, em jogo disputado no Couto Pereira.

