Brasil deslancha com mudanças, goleia o Peru e alivia pressão

Enfim, a Seleção Brasileira emplacou a segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 e aliviou a pressão. Nesta terça-feira, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Raphinha, em duas cobranças de pênalti em cada etapa, Andreas Pereira, em golaço, e Luiz Henrique garantiram a vitória brasileira. O time de Dorival Júnior não deu show, mas fez uma partida consistente e criou mais chances, especialmente na segunda etapa.

Com o resultado, o Brasil permanece na quarta colocação, com 16 pontos, a seis da líder Argentina. Do outro lado, o Peru segue na nona posição, com apenas seis pontos. Agora, as seleções voltam a jogar em novembro para fechar os jogos de 2024. O Brasil vai enfrentar a Venezuela, no Monumental de Maturín, e o Uruguai, na Arena Fonte Nova. O Peru, por sua vez, encara o Chile, e a Argentina, no Monumental de Nuñez. Veja os últimos jogos da Data Fifa.

Fez o simples

A Seleção Brasileira não foi tão ofensiva como se esperava, mas propôs o jogo e saiu com resultado favorável na primeira etapa. Contudo, o Brasil tomou um susto, aos 11 minutos, após Edison Flores receber em profundidade e mandar a bola para o fundo das redes, mas estava em posição irregular. E ficou só nisso pelo lado peruano. A equipe brasileira ficou com a posse de bola, mas faltou mais velocidade nas jogadas. Raphinha chegou a colocar uma bola no travessão, porém, aos 37, não desderdiçou a cobrança de pênalti, que precisou ter análise do VAR. Rodrygo teve mais uma investida, mas sem sucesso.

Que fase

A arbitragem proporcionou mais um momento inusitado no futebol. No lance do pênalti, o atacante Igor Jesus tentou dar um chapéu em Zambrano, mas a bola pegou na mão do zagueiro. O árbitro Esteban Ostojich foi fazer análise do VAR e demorou mais de seis minutos para confirmar a penalidade. No fim, porém, o árbitro uruguaio deu apenas três minutos de acréscimos.

Mudanças surtem efeito

A Seleção voltou com uma postura mais agressiva e deu resultado no segundo tempo. Rodrygo arriscou de fora da área e quase ampliou. Aos cinco minutos, Savinho buscou uma jogada individual na área, mas foi derrubado por Zambrano. Na cobrança, Raphinha aproveitou a boa fase e fez o segundo de pênalti na partida. A equipe brasileira diminuiu o ritmo, mas seguiu mais perto do ataque. Para aumentar o fôlego, Dorival fez mudanças. E funcionou muito rápido. Logo na primeira jogada, Luiz Henrique chegou na linha de fundo e fez grande cruzamento para Andreas Pereira marcar de voleio para confirmar a vitória. Pouco tempo depois, foi a vez de do jogador do Botafogo deixar o dele e chute de fora da área, sem chances para Gallese.

BRASIL 4×0 PERU

Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 – 10ª rodada

Data-Hora: 15/10/2024 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Público: 60.139 presentes

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães (André, 33’/2°T), Gerson e Rodrygo (Andreas Pereira, 23’/2°T); Raphinha (Endrick, 31’/2°T), Savinho (Luiz Henrique, 23’/2°T) e Igor Jesus (Matheus Pereira, 31’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.

PERU: Gallese; Miguel Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula (Andy Polo, 28’/2°T), Marcos López; Sergio Peña, Cartagena, Jesús Castillo (Sonne, 11’/2°T); Edison Flores (Grimaldo, 28’/2°T) e Bryan Reyna (Luis Ramos, 11’/2°T). Técnico: Jorge Fossati.

Gols: Raphinha, 37’/1°T (1-0); Raphinha, 8’/2°T (2-0); Andreas Pereira, 25’/2°T (3-0); Luiz Henrique, 28’/2°T (4-0)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nevas (Ambos URU)

VAR: Leodan Gonzales (URU)

Cartão Amarelo: Vanderson (BRA), Gallese, Bryan Reyna, Zambrano, Cartagena (PER)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.