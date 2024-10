São Paulo não perde para o Vasco, como mandante, há 12 anos

O São Paulo encara o Vasco nesta quarta-feira (16), às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo o jogo não sendo no Morumbis, o Tricolor ainda tem um tabu para defender na partida. Afinal, o Soberano não perde como mandante para o Cruz-Maltino há 12 anos.

A última vez que o São Paulo perdeu para o Vasco, diante de seus torcedores, foi pelo Campeonato Brasileiro de 2012. Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0, no Morumbis, com gol do lateral-direito Fagner. Desde então, são nove jogos na capital paulista, com sete vitórias do Tricolor e dois empates.

Neste retrospecto soma-se também dois duelos pela Copa do Brasil. As equipes se enfrentaram pelo torneio de mata-mata em 2015 e 2021. O Tricolor venceu ambas as partidas e, consequentemente, se classificou na competição.

A partida desta quarta-feira não vai acontecer no Morumbis devido a uma série de shows do cantor Bruno Mars. Após as apresentações do artista, o São Paulo decidiu fazer uma reforma no gramado de seu estádio. A expectativa é que o Tricolor volte a atuar no Cícero Pompeu de Toledo apenas no dia 13 de novembro, no duelo contra o Athletico Paranaense, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aliás, o jogo para o São Paulo, nesta quarta, há muita importância. Afinal, o Tricolor é o quinto colocado, com 47 pontos, e precisa vencer para buscar uma vaga no G4. Contudo, um revés pode tirar a equipe de Luis Zubeldía da zona de classificação para a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.