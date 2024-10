Rafael Paiva se solidariza com choro de Vegetti

Vasco cede empate no fim e é eliminado na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Após a eliminação do Vasco para o Atlético-MG na semifinal da Copa do Brasil, o treinador Rafael Paiva se solidarizou com Vegetti. Afinal, o atacante argentino do Cruz-Maltino chorou após o empate em 1 a 1 em São Januário e não quis dar entrevistas.

“O Vegetti é um jogador que sente demais esse tipo de jogo. Ele estava muito esperançoso de chegar na final. De deixar um grande título para o Vasco. É um jogador que coloca a camisa do Vasco em tudo que faz. É um cara que sente demais e fica triste como todos os jogadores”, comentou Rafael Paiva.

“Muito abatido hoje, amanhã, segunda. Vamos sentir muito. Produzimos para ganhar e levar no mínimo aos pênaltis. Criamos para isso. Frustrante tomar gol no final do jogo. Mas orgulho do que produziu e pode produzir. Buscar pontuação agora de 45 pontos, esse sentimento ruim tem que passar logo. Vasco é muito grande e temos de contribuir para isso”, completou Paiva.

Sequência da temporada

Curiosamente, Vegetti foi quem abriu o placar para o Vasco. Ao longo da partida, ele teve outras boas oportunidades para ampliar o marcador para os cariocas, mas em vão. Paiva, por sua vez, tentou deixar o time mais ofensivo, colocando Rossi, Rayan, Payet no segundo tempo.

“Trocas, o Rayan a gente queria porque joga nos dois lados. Jogador potente, teríamos transição, jogador mais alto, Rossi é jogador de lado que melhor cruza. Precisava colocar bola na área. Precisava de quem chegasse pelo lado e cruzasse com a perna boa, e ter um meio com Coutinho e Payet”, concluiu o treinador do Vasco.

Sem a Copa do Brasil, o Vasco tem apenas o Brasileirão a disputar até o final da temporada. Com Paiva no comando do time e Vegetti conduzindo o ataque, o Cruz-Maltino encontra-se com 37 pontos em 29 partidas, na 10 colocação. Dessa forma, a equipe carioca sonha com uma vaga na Libertadores e tem grandes chances de terminar classificado para a Sul-Americana.

