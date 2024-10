Fã do Corinthians, Paul Di’Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, morre aos 66 anos

Primeiro vocalista da banda Iron Maiden e também fã do Corinthians, Paul Di’Anno morreu, nesta segunda-feira (21), aos 66 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua casa e a confirmação do óbito veio por comunicado divulgado pela gravadora independente que o representava, a “Metro.uk”. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Confira a nota da gravadora

Em nome de sua família, a Conquest Music lamenta confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di’Anno. Paul faleceu em sua casa em Salisbury, aos 66 anos. Nascido em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda de heavy metal inglesa Iron Maiden entre 1978 e 1981. Ele cantou no álbum de estreia inovador da banda, Iron Maiden, e no influente álbum seguinte, Killers.

Ligação do ex-vocalista da banda Iron Maiden com o Corinthians

Paul era torcedor fanático do West Ham, da Inglaterra. Apesar disso, tinha uma ligação com o Brasil, já que se sua ex-esposa, com quem teve duas filhas, é natural de terras tupiniquins. Tanto que o cantor morou por alguns anos também no país. O artista já até apareceu com camisas do Vasco e de uma torcida do Atlético chamada “Galo Metal”. Contudo, no país ele se declarava torcedor do Corinthians.

Em um momento anterior, era possível vê-lo vestindo a camisa do Timão em shows e até mesmo entrevistas. Havia um rumor, aliás, que ele se associou à principal torcida organizada do clube. Em uma entrevista à “TV Cultura”, Di’Anno esclareceu como foi a conexão com o Coringão.

“Sou da zona leste de Londres, como se fosse a favela de lá, e tenho simpatia pelo Corinthians. A primeira vez que vi o Corinthians jogar foi na TV, tinha o Sócrates”, explicou o ex-cantor.

Posteriormente, o amigo de Paul, Kadu Pelgrini, vocalista da banda “Kiara Rocks”, recebeu um questionamento sobre essa paixão de Paul pelo Corinthians e confessou que era real.

“Meu Deus do céu, cara. Paul Di’Anno com Corinthians, não dá para aguentar não. O cara é um fanático, assim, meu Deus do céu. Ele não para”, admitiu.

