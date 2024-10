Brazão brilha, Pituca marca e Santos vence. O acesso é logo ali

O Santos voltou a apresentar um jogo de altos e baixos na Série B do Brasileiro. Nesta terça-feira (22/10), na Vila Belmiro, o time foi superior no primeiro tempo, marcando um gol com Pituca. Contudo, na etapa final, mostrou um futebol apático que irritou a torcida. Quase cedeu o empate, mas isso não aconteceu graças ao goleiro Gabriel Brazão, o melhor em campo, que se redimiu de algumas atuações ruins. No fim, a vitória por 1 a 0 foi importantíssima nesta partida da 33ª rodada da Segundona.

Com esse resultado, o Santos chega a 59 pontos, lidera a Série B e está com um pé na volta à elite do futebol brasileiro. Por outro lado, o Ceará, com 51 pontos, continua lutando para entrar no G4, mas sua chance de acesso diminuiu após este mau resultado.

Pituca marca e Santos inicia bem

O Santos começou melhor, fazendo uma marcação alta diante de um Ceará que só conseguia passar do meio de campo com chutes que Gil, atuando como zagueiro pela esquerda, cortava todas. Aos 13 minutos, Pituca, que já havia perdido uma oportunidade, voltou a aparecer na área e escorou um cruzamento de Serginho, da esquerda, para fazer 1 a 0. O Peixe seguiu melhor até os 25 minutos, quando começou a perder as disputas no meio de campo. Isso permitiu que o Ceará equilibrasse o jogo, embora sem efetividade, exceto por um chute de fora da área que Brazão mandou para escanteio.

Ceará pressiona, mas não empata

No segundo tempo, o Santos retornou de forma lenta. Willian Bigode e Wendell Silva estavam apáticos na frente, e o time começou a ceder alguns espaços que o Ceará quase aproveitou. Lucas Rian só não marcou devido a uma antecipação espetacular de Gabriel Brazão, que fez uma defesa excepcional em uma cabeçada de João Pedro. O Santos teve a chance de ampliar com uma cabeçada de Otero, que deveria ter entrado, pois ele estava na frente do goleiro Bruno Ferreira.

No entanto, a verdade é que o time foi mal na etapa final. Tanto que o Ceará terminou com muito mais posse de bola (66%) e finalizações (12 a 7). Embora não merecesse perder, o futebol é baseado na eficácia; o Santos fez um gol, segurou o resultado e, com o 1 a 0, está pertinho do acesso.

SANTOS 1X0 CEARÁ

Série B-2024 – 33ª rodada

Data : 22/10/2024

Local: Vila Viva Sorte, Santos(SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira, Intervalo), Jair Paula, Gil e Escobar; João Schimdt, Diego Pituca (Rincón, 40’/2ºT) e Serginho (Otero, 27’/2ºT); Willian Bigode (Laquintana, 27’/2ºT), Guilherme e Wendel Silva (Furch, 30’/2ºT). Técnico: Fabio Carille.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia (Eric, 39’/2ºT); De Lucca (Richardson, Intervalo), Lucas Mugni (Lucas Rian, Intervalo) e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló, 33’/2ºT) e Aylon (Recalde, 39’/2ºT). Técnico: Léo Condá

Gols: Pituca, 13’/1ºT (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-AL e Lucio Beiersdorf Flor-RS

VAR: Rodrigo Nunes De Sa-RJ

Cartões amarelos: Hayner, Gabriel Brazão, João Schmidt (SAN)

Cartões vermelhos:

