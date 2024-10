Sul-Americana vira tábua de salvação para as finanças do Corinthians em 2025

O Corinthians inicia sua luta por uma vaga na final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24/10). O Timão encara o Racing, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da competição. O torneio continental, aliás, se tornou muito importante para o Alvinegro não só pelo título, mas para ajudar nas finanças em 2025.

Afinal, eliminado na semifinal da Copa do Brasil e brigando contra o rebaixamento durante todo o Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a Sul-Americana como a única possibilidade de aumentar o seu calendário no ano que vem.

Até aqui, o Corinthians tem apenas o Campeonato Paulista e o Brasileiro para disputar em 2025. Caso vença a Sul-Americana, o Timão também assegura uma vaga na próxima edição da Libertadores. Além disso, se classifica direto para a terceira fase da Copa do Brasil, competição que, por enquanto, a equipe não está classificada.

A participação nos dois torneios aumentaria os ganhos do clube. Em 2024, o Timão acumula mais de R$ 40 milhões em premiações pelas classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Caso avance para a final na competição continental, o clube assegura pelo menos mais R$10 milhões, premiação destinada ao vice-campeão. O campeão leva R$ 30 milhões. Contudo, em 2025, o Corinthians corre a chance de não ter nenhum torneio para disputar.

Por isso, o título da Copa Sul-Americana torna-se essencial para o Corinthians aumentar a arrecadação em 2025 e ter um calendário mais recheado. Além disso, o Timão precisa focar na permanência da Série A, para garantir o orçamento previsto com a venda de direitos de transmissão fechado e válido a partir do próximo ano.

Premiações salvam Corinthians em 2024

As premiações desta temporada, aliás, foram fundamentais para o Corinthians se manter firme durante todo 2024. Afinal, o Timão decepcionou no Paulistão, eliminado ainda na primeira fase. Além disso, vem brigando contra o rebaixamento durante todo o Campeonato Brasileiro.

A expectativa era que o Alvinegro chegasse, ao menos no mata-mata, do Estadual e brigasse pelo G-6 do Brasileiro. Algo que não aconteceu. Contudo, a campanha nos outros campeonatos vem salvando a temporada do Corinthians. O Timão planejava chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Contudo, a equipe chegou à semifinal de ambos os torneios, aumentando a arrecadação e dando um fluxo maior ao seu caixa.

