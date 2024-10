Indignada, esposa de jogador do Cruzeiro se manifesta nas redes sociais: ‘Seu Diniz, vamos conversar’

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Lanús, em casa, durante a semifinal da Copa Sul-Americana. Esse resultado marcou um mês de Fernando Diniz à frente da Raposa, ainda sem uma vitória. Assim, além de lidar com a pressão pela falta de resultados, o treinador também enfrenta a insatisfação da esposa de um jogador.

A mulher do zagueiro Zé Ivaldo, aparentemente, não gostou de ver o nome do marido fora da lista de titulares para a partida. Afinal, ao ler a divulgação dos 11 iniciais, Josi Babolim se indignou.

“Seu Diniz, vamos conversar”, publicou.

Torcida se manifesta

Os torcedores do Cruzeiro, no entanto, não concordaram com a postagem. Vários comentaram:

“Ah, pronto, deve estar escrito no contrato que tem que ser titular? Não vem tumultuar, pelo amor de Deus”, escreveu um.

“Zé Ivaldo caiu muito, merece ser banco e deve respeitar a decisão do treinador”, comentou outro.

Com a repercussão negativa, a influenciadora voltou às redes sociais para responder aos comentários.

“Gente opinião é igual c*, cada um tem a sua… Chato é quem ainda não conhece a opção bloquear. Pronto acabou”. “O que o c* tem a ver com as calças gente de Deus…Paciência, paciência, paciência senhor”, finalizou Babolim no X, antigo Twitter.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.