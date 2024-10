Renato alinha saída do Grêmio ao final de 2024

O técnico Renato Gaúcho deve sair do Grêmio ao final de 2024. A direção do clube e o treinador estão alinhados para concluírem este ciclo em dezembro, quando se encerra o atual contrato entre as partes. A informação inicialmente foi da “Band RS”.

Com desempenho da equipe abaixo do esperado, o Grêmio de Renato Gaúcho ocupa no momento a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. A distância para o Z4 é de apenas três pontos. Além disso, o Tricolor também sofreu com as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores.

Renato ainda terá oito partidas pela frente, a começar pelo compromisso deste sábado (26), contra o Atlético-GO, na Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão. Até o momento, o treinador tem 56 jogos no comando do Tricolor em 2024, com 26 vitórias, 11 empates e 19 derrotas. Esta, aliás, é a quarta passagem dele pela equipe gaúcha.

Em outras manifestações, o vice de futebol Antônio Brum disse, porém, que o assunto será discutido apenas ao final do Campeonato Brasileiro. Depois do clássico, o presidente Alberto Guerra reforçou:

“Vamos avaliar isso (permanência de Renato) no final do campeonato. Vamos até o final com o que a gente tem, buscando sair dessa situação incômoda e classificando o Grêmio para uma competição sul-americana”, disse.

Renato Gaúcho já ‘sugeriu’ Guardiola

Por conta da campanha aquém do esperado, Renato Gaúcho passa por questionamentos da torcida ao longo dos jogos. O técnico, aliás, já discutiu algumas vezes com jornalistas em coletivas por conta disso. Após derrota para o Criciúma, em setembro, o treinador rebateu e criticou parte da imprensa. Até “sugeriu” colocar Pep Guardiola no seu lugar.

“Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião o melhor técnico do mundo é o Guardiola, você vê o time dele de mais de 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho ele seja questionado”, soltou Renato.

“Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas pra botar minhas medalhas e faixas que ganhei”, acrescentou o treinador.

