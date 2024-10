Fluminense vacila no fim e perde para o Vitória no Barradão

Em duelo na fuga contra a zona de rebaixamento, o Fluminense vacilou no fim e perdeu para o Vitória por 2 a 1, neste sábado, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra abriu o placar com o zagueiro Neris no fim do primeiro tempo, enquanto o Tricolor marcou com Lucas Arcanjo, contra, após grande chute de Martinelli. No fim da etapa final, Alerrandro, em pênalti, garantiu o triunfo dos donos da casa após vacilo da defesa tricolor.

Com o resultado, o Fluminense estaciona com 36 pontos, na 12ª colocação, porém pode ser ultrapassado ao fim da rodada. Do outro lado, o Vitória vai para 14ª posição, com 35 pontos, e respira fora do Z4. Agora, os times focam na 32ª rodada do Brasileirão. Na sexta,-feira, o Tricolor enfrenta o Grêmio, às 21h, no Maracanã. No sábado, o Leão faz novo duelo direto com o Athletico, às 18h30, na Ligga Arena.

Fluminense recua muito e é castigado nos acréscimos

Desde o início da partida, o Vitória propôs o jogo e manteve maior posse de bola. Logo aos quatro minutos, Willian Oliveira disputou bola na área com Thiago Santos e caiu na área. O árbitro marcou pênalti, mas após checagem do VAR anulou a penalidade. O jogador do Leão se jogou. Com o apoio da torcida, os donos da casa seguiram mais próximos ao ataque, principalmente, pelo lado direito. Do outro lado, o Fluminense teve uma estratégia reativa, mas com baixa inspiração nas trocas de passes. A melhor chance aconteceu em chute de Lima na trave e também em cabeçada de Arias. Já nos acréscimos, em um “mini-escanteio”, Lucas Esteves bateu falta para Neris desviar e abrir o placar no Barradão.

Keno agita no 2º tempo

Atrás do placar, o Fluminense cresceu no segundo tempo, com Keno como fator principal. O atacante proporcionou duas chances antes dos cinco minutos inicias. Além dele, Kauã Elias também teve oportunidade de balançar as redes, mas teve chutes bloqueados. De tanto insistir, achou o gol. Em bola mal afastada da zaga do Vitória, Martinelli arriscou um belo chute, a bola pegou no travessão e, na sequência, bateu nas costas do goleiro Lucas Arcanjo. Depois do gol, o Vitória, aliás, equilibrou as ações e esfriou o ímpeto tricolor, mas também não construiu chances.

Lambança tricolor

Com um placar praticamente definido, a defesa do Fluminense proporcionou uma verdadeira lambança. O zagueiro Manoel, afinal, ao invés de afastar o perigo se enrolou com a bola e foi desarmado. Lima tentou disputar bola na área com Matheuzinho, mas derrubou o jogador na área, e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Alerrandro garantiu a vitória do Leão, que segue na briga contra o Z4.

VITÓRIA 2×1 FLUMINENSE

Brasileirão-2024 – 31ª rodada

Data: 26/10/2024

Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA)

Público e renda: –

Gols: Neris, 45’/1°T (1-0); Lucas Arcanjo (contra), 15’/2°T (1-1); Alerrandro, 46’/2°T (2-1);

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Willean Lepo, 30’/2/T), Neris, Edu, Lucas Esteves; Willian Oliveira (Léo Naldi, 30’/2°T), Ricardo Ryller (Machado, 18’/2°T), Matheuzinho, Everaldo (Carlos Eduardo, 18’/2°T); Gustavo Mosquito (Zé Hugo, 30’/2°T) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos (Ignácio, 35’/2°T) e Diogo Barbosa; Victor Hugo (Keno, intervalo), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Marcelo, 28’/2°T); Jhon Arias, Lima e Kauã Elias (Cano, 28’/2°T). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neusa Inês Back (Fifa-SP) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Gustavo Mosquito, Raúl Cáceres, Léo Naldi, Alerrandro (VIT), Thiago Santos (FLU)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.