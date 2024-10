Cruzeiro confirma alteração de local do jogo contra o Flamengo

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta segunda-feira (28), a alteração do local do jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes marcado para o Mineirão, o duelo vai para o Independência. O jogo segue no dia 6 de novembro (quarta-feira), às 21h (de Brasília).

A mudança ocorreu por causa da indisponibilidade do Mineirão em receber o jogo. Afinal, na terça-feira (5), o estádio vai receber o show do cantor Bruno Mars. Assim, foi necessário levar a partida para o Horto.

Curiosamente, a CBF detalhou as rodadas 32 e 33 na última terça-feira (22) e confirmou o jogo para o Mineirão. A mudança não altera, no entanto, o jogo seguinte: Raposa e Criciúma se enfrentam no dia 9 de novembro (sábado), às 19h (de Brasília), no Mineirão.

