Milito ganha reforço e pode mudar o Atlético para a decisão

O técnico Gabriel Milito recebeu um importante reforço para a escalação do Atlético na decisão contra o River Plate, nesta terça-feira (29), no Mâs Monumental, na Argentina. O Galo venceu o primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores por 3 a 0.

O meia Matías Zaracho viajou com o elenco atleticano para a Argentina. O atleta se recuperou de uma cirurgia de hérnia esportiva. A tendência, no entanto, é que ele permaneça como opção no banco de reservas, pois não atua desde 20 de agosto.

Assim, o Galo deve entrar em campo com Everson; Lyanco, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso; Rubens (Deyverson/Zaracho), Alan Franco (Otávio), Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana; Paulinho e Hulk.

O Atlético entra em campo com uma larga vantagem. Afinal, venceu o primeiro jogo por 3 a 0. Assim, pode perder por até dois gols de diferença que avança para a próxima fase. A vaga será decidida nos pênaltis caso o River faça três gols de vantagem. Se o River marcar quatro ou mais gols, o time argentino avança.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.