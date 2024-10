Felipe Melo negocia parceria para compra da SAF de tradicional clube carioca

Fluminense x Atl..tico-GO - 15/06/2024 - Rio de Janeiro, Brasil - 15/06/2024 - Maracan.. - Fluminense enfrenta o Atl..tico GO esta noite no Maracan.. pela 9.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

Com uma carreira consistente no mundo do futebol, Felipe Melo planeja seguir também como investidor. Afinal, o jogador do Fluminense, de 41 anos, negocia parceria para a compra da SAF do Americano, da cidade de Campos (RJ), um dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro. A informação é do portal “ge”.

No momento, a equipe do interior do estado está na Série A2 e terminou em 10º a competição carioca deste ano. O experiente atleta, por sua vez, já deixou claro que irá se aposentar ao fim de 2025 e que pretende ser treinador após pendurar as chuteiras. Na equipe campista, o defensor terá participação na SAF, porém não deve ter papel gerencial no dia a dia do clube.

Quando defendia as cores do Palmeiras, em 2017, Felipe Melo assumiu temporariamente a gestão do Palm Beach Suns FC, dos Estados Unidos, com a empresa Next Academy. Na ocasião, a equipe atuava em uma liga que visava o desenvolvimento de atletas. Ele saiu da sociedade tempos depois.

Dessa forma, para a compra do futebol do Americano, o zagueiro e uma empresa associada estão em trâmites burocráticos. Atualmente, a taxa que a Ferj, Federação do futebol do Rio de Janeiro, cobra para clubes da Série A do Carioca é de R$ 500 mil.

Recuperado de lesão

O Fluminense não contou com oito jogadores no revés por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, entre as ausências, está Felipe Melo, que explicou o motivo de não ter viajado com a delegação e não ter ficado no banco no confronto direto.

“Muita gente me perguntando por que eu não viajei. (…) Eu estou com fibrose na minha panturrilha, mas nada demais, graças a Deus. O joelho está ótimo, curado. Graças a Deus. Na segunda-feira, já estarei treinando (algo que aconteceu) normalmente com o grupo”, disse o zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.