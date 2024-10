Alisson treina sem restrições e se aproxima de retorno no São Paulo - (crédito: Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O volante Alisson está cada vez mais próximo de voltar a defender a camisa do São Paulo. O jogador treinou sem restrições com os demais atletas do elenco na manhã desta terça-feira (29/10), pela primeira vez desde que fez cirurgia no tornozelo direito, em julho. Agora, gera expectativa para ser novamente opção para Luis Zubeldía.

Dessa maneira, o jogador precisa recuperar o condicionamento físico para ser novamente relacionado. Contudo, a recuperação rápida do jogador vem surpreendendo a todos no clube.

Alisson se lesionou em uma partida contra o Grêmio, no último dia 17 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. O volante fraturou o tornozelo direito e foi submetido à cirurgia. A previsão é que ele perdesse toda a temporada e só voltasse em 2025. Contudo, agora existe a possibilidade que ele dispute a reta final do Campeonato Brasileiro deste ano. Recentemente, o Tricolor renovou o contrato do volante até 2027.

Alisson vem fazendo falta no São Paulo

Alisson vinha sendo um dos jogadores mais regulares do Tricolor na atual temporada e era titular indiscutível de Zubeldía. O jogador tinha três gols e duas assistências em 36 partidas, mas era o grande motorzinho da equipe. Com a sua ausência, o treinador vem escalando Bobadilla e Luiz Gustavo no meio de campo, já que Pablo Maia também está lesionado.

Contudo, a atual dupla não conseguiu repetir o sucesso da titular. Sem Alisson e Pablo Maia, o São Paulo caiu de rendimento, foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores, e ainda briga por uma vaga no G4 do Brasileirão.

