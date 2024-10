??nibus com torcedores do Atlético-MG é apedrejado na Argentina - (crédito: Foto: Reprodução/ESPN)

Um ônibus com torcedores do Atlético-MG sofreu um ataque com pedras nesta terça-feira (29), em Buenos Aires, na Argentina. O veículo seguia para o Estádio Monumental de Nuñez, onde Galo e River Plate se enfrentam pela volta da semifinal da Copa Libertadores.

Mesmo com a escolta da polícia local, torcedores que usavam uniforme da equipe argentina conseguiram realizar o ataque. Uma janela foi quebrada e, com isso, um torcedor do Galo foi atingido, sofrendo ferimentos leves com estilhaços de vidro. Posteriormente, o ônibus seguiu em segurança para o estádio da decisão.

O confronto está marcado para às 21h30 (horário de Brasília) e o time brasileiro tem uma boa vantagem para a decisão. Na ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0, e agora pode perder por até dois gols de diferença que garante a vaga na final. Se o River conseguir repetir o placar da Arena MRV, a definição do finalista será nos pênaltis.

Atraso na delegação do Galo

Além disso, o ônibus com a delegação do Atlético-MG também teve que interromper o trajeto até o estádio Monumental de Nuñez devido a questões de segurança. Segundo o presidente do clube, a polícia não assegurou que chegariam em segurança para a partida contra o River Plate. Mas por volta das 19h34 (de Brasília), o veículo retornou ao seu trajeto.

