Corinthians chega à Buenos Aires com um desfalque. Veja relacionados

O Corinthians desembarcou em Buenos Aires no final da noite desta terça-feira (29/10), onde encara o Racing, em Avellaneda, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A delegação, contudo, não chegou completa para o duelo decisivo na competição continental.

Afinal, Cacá, que se machucou no jogo da última segunda-feira, contra o Cuiabá, não viajou com a delegação alvinegra para a Argentina. Assim, ele será desfalque na partida que vale uma vaga na decisão do torneio internacional. O defensor será reavaliado diariamente pelo departamento médico do clube pensando no Dérbi contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

Em contrapartida, o treinador Ramón Díaz terá dois reforços para o embate em Avellaneda. Afinal, Yuri Alberto e José Martínez, que cumpriram suspensão contra o Cuiabá, voltam ao time e devem ser titular contra o Racing.

Corinthians e Racing empataram em 2 a 2, na Neo Química Arena, no jogo de ida. Assim, quem vencer no El Cilindro avança para a grande final da Copa Sul-Americana. Em caso de novo empate, os times vão decidir nos pênaltis quem vai para a grande decisão.

Os relacionados do Corinthians para o jogo contra o Racing:

Goleiros: Hugo Souza, Matheus Donelli e Felipe Longo;

Laterais: Fagner, Matheus Bidu, Matheuzinho e Léo Maná;

Zagueiros: André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres;

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, José Martínez, Igor Coronado, Raniele e Rodrigo Garro;

Atacantes: Memphis, Yuri Alberto, Romero, Talles Magno, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.