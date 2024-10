Gol de Payet foi ‘inédito’ para o Vasco no Brasileirão; entenda

Durante a vitória contra o Bahia, na última segunda (28), por 3 a 2, o Vasco conseguiu alguns feitos inéditos. Payet, por exemplo, marcou dois gols no mesmo jogo pela primeira vez com a camisa cruz-maltina. Além disso, o próprio francês conferiu algo novo para seu time no Brasileirão em 2024.

Afinal, a equipe ainda não havia marcado gols de pênalti na atual edição. Este foi, aliás, apenas a terceira penalidade máxima para o Vasco no Brasileirão. Vegetti, porém, errara as duas outras cobranças. Dessa forma, o gol de Payet – o segundo na vitória por 3 a 2 -, foi o primeiro da marca da cal.

Relembre

Os dois primeiros pênaltis para o Vasco no Brasileirão vieram no primeiro turno. Contra o Criciúma, pela quarta rodada, em goleada sofrida por 4 a 0, ocorreu o primeiro. O placar marcava 1 a 0 para os catarinenses quando o próprio Vegetti foi derrubado na área. Ele mesmo foi para a cobrança, mas errou seu primeiro pênalti com a camisa do Vasco.

Depois, o outro foi apenas na 17ª rodada, contra o Atlético-GO, fora de casa, em Goiânia. Novamente Vegetti sofreu a penalidade, bateu e parou no goleiro. Desta vez, porém, o tento não fez falta, já que o Gigante da Colina venceu por 1 a 0, gol de David.

Contra o Bahia, em São Januário, pela 31ª rodada, o placar marcava 1 a 0 para o Vasco quando Rayan invadiu a área, ainda no primeiro tempo, e foi calçado pelo zagueiro Kanu. Payet, com maestria, colocou a bola no ângulo, anotando 2 a 0 na ocasião.

Além dessas penalidades, o Vasco teve mais cobranças a seu favor nas outras competições em que disputou. Somando Campeonato Carioca (um) e Copa do Brasil (dois), foram três pênaltis além daqueles do Brasileirão, totalizando seis marcações em 2024 a favor do time da Cruz de Malta. Todos estes três de Cariocão e Copa do Brasil foram convertidos por Vegetti.

Pênaltis para o Vasco no ano

4 x 2 Botafogo – Campeonato Carioca – Vegetti converteu

0 x 4 Criciúma – Campeonato Brasileiro – Vegetti desperdiçou

3 (5) x (4) 3 Fortaleza – Copa do Brasil – Vegetti converteu

1 x 0 Atlético-GO – Campeonato Brasileiro – Vegetti desperdiçou

1 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil – Vegetti converteu

3 x 2 Bahia – Campeonato Brasileiro – Payet converteu

TOTAL – quatro gols em seis cobranças – 66,6% de aproveitamento

