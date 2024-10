Torcida do Botafogo se prepara para ir ao Estádio Centenário

Com cerca de quatro horas para o início da partida contra o Peñarol, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, torcedores do Botafogo já se preparam para ir ao Estádio Centenário, em Montevidéu. Com as cores do time brasileiro, os alvinegros, cerca de 700, que contam com escolta policial, estão otimistas por mais um bom resultado.

A polícia local preparou um verdadeiro esquema de guerra. Com temor de uma possível emboscada no trajeto dos ônibus ao local do jogo, as autoridades organizam os veículos da seguinte forma: mulheres e crianças, com prioridades, ficam nos corredores dos ônibus, enquanto os homens sentam nas poltronas das janelas (fechadas).

Aliás, além da polícia por terra, com carros blindados, um helicóptero também faz a segurança e monitora qualquer tipo de ocorrência. O trajeto do local da concentração até o estádio leva em torno de 10 minutos.

Otimismo alvinegro

Apesar do clima de “temor”, os torcedores estão otimistas por mais uma vitória alvinegra. No jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso venceu por 5 a 0.

“Hoje vai ser três a zero Botafogo. Vamos ganhar”, disse um dos torcedores.

