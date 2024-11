Felipe Anderson não engrena e vê pressão por protagonismo no Palmeiras

A contratação que mais gerou impacto na última janela de transferência do Palmeiras, Felipe Anderson ainda não conseguiu demonstrar um grande desempenho. Apesar de assumir a titularidade pelo lado esquerdo do ataque, o jogador tem passado por oscilações e ainda não apresentou uma grande atuação com a camisa Alviverde.

Com dois gols e duas assistências em 18 jogos disputados, Felipe Anderson foi contratado pelo Palmeiras com uma grande expectativa. Ele chegou a ser apresentado no Allianz Parque e a torcida teve a oportunidade de escolher o número de sua camisa. O jogador acabou ficando com a 9, que era de Endrick. Contudo, toda essa comoção ainda não se justificou. Principalmente com Abel Ferreira.

“Estamos sempre a cobrar dos jogadores. Há jogos que não estamos tão produtivos, que não estamos tão criativos. Claro que nós esperamos de todos os jogadores mais, claro que o Felipe deveria ter chegado ao final do jogo, já disse isso, ele tem que ser… ele não pode só jogar bem. Ele tem que arriscar o cruzamento, tem que arriscar o arremate, mesmo que falhe. Estou farto de dizer isso”, disse Abel Ferreira.

Um dos motivos para justificar o início complicado do jogador no Verdão é o setor onde vem atuando. Afinal, com a camisa da Lazio, atuou muito tempo pelo lado direito. Contudo, quem é o dono desta posição no Palmeiras é Estêvão, o jogador mais decisivo da equipe até aqui.

Felipe Anderson tem clássico para mudar imagem no Palmeiras

A reta final do Brasileirão pode ser a chance que o camisa 9 do Verdão precisa para mostrar que toda expectativa em cima dele não foi em vão. Na segunda-feira (04/11), Felipe Anderson vai disputar seu primeiro dérbi. A oportunidade perfeita para cair de vez nas graças da torcida.

