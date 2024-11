Santos x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Vila Nova neste sábado (02/11), às 16h30, na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 62 pontos e pode garantir seu retorno para a Série A com uma combinação de resultados. Já os goianos estão em sexto, com 52 pontos e precisa vencer desesperadamente para seguir sonhando com uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Chance de acesso ao Santos

O Peixe está a uma vitória de ultrapassar o ”número mágico” definido pelo técnico Fábio Carille para retornar à elite do futebol brasileiro. O treinador acredita que com 64 pontos, o Santos volta para a Série A com tranquilidade. Assim, para confirmar o acesso, a equipe precisa de dois resultados neste final de semana.

O Santos precisa vencer o Vila Nova na Vila Viva Sorte e torcer para que o Ceará perca ou empate contra o Avaí. Atualmente, a diferença do Peixe para o Vozão está em oito pontos, restando 12 pontos para serem disputados. O Alvinegro Praiano precisa que essa diferença fique em pelo menos dez pontos para garantir, no fim de semana, uma vaga no G-4.

Como chega o Santos

Para a partida, o técnico Fábio Carille terá desfalques. Afinal, o zagueiro Jair Cunha segue no departamento médico e está fora da partida. Além disso, Luan Peres realizou uma atividade leve, já que se recupera de um estiramento muscular na região intercostal esquerda e também não será relacionado. Já o meia Miguelito segue com seu cronograma individualizado para ganho de massa muscular após contrair uma virose e perder 6 kg. Por fim, na escalação inicial, o treinador só tem uma dúvida. Quem vai ser o titular na lateral direita. A briga é entre Hayner e JP Chermont.

Como chega o Vila Nova

Pelo outro lado, o Vila Nova também tem chances de subir, mas mais remotas. Isso porque os goianos estão a sete do Mirassol, quarto colocado e uma derrota para o Santos, culminando com um triunfo da equipe do interior paulista, pode acabar com qualquer chance de acesso do clube. Assim, para a partida, o técnico Luizinho Lopes terá o retorno do zagueiro Dankler que cumpriu suspensão na última partida. Contudo, o treinador deve manter a base do último embate.

SANTOS X VILA NOVA

Série B do Brasileiro – 35ª rodada

Data e horário: 02/11/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Viva Sorte, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

VILA NOVA: Denis Júnior; Elias, Dankler e Jemmes, Rhuan; Ralf, Igore Cristiano; Alesson, Gabriel Silva e Júnior Todinho. Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: –

Assistentes: –

VAR: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.