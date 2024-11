Kauã Elias vê perseguição da arbitragem com o Fluminense: ‘Isso tem que acabar’

Atacante anotou o gol da virada, mas sai revoltado com o empate com o Grêmio por 2 a 2, nesta sexta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense tropeçou nesta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os tricolores sofreram empate nos minutos finais após Fábio cometer pênalti em Nathan Fernandes. Contudo, os donos da casa reclamaram muito da marcação da penalidade. Após o jogo, o atacante Kauã Elias, autor do segundo gol do Tricolor, criticou a arbitragem e alega perseguição.

“Um empate que a gente sabe que não poderia acontecer. Esse é o mesmo árbitro que deu o pênalti contra o Cruzeiro. É sempre contra o Fluminense que acontece isso. Nós sempre sofremos, perdemos um ponto, três pontos. Isso tem que acabar”, disse o atacante.

“No jogo passado foram afastados quatro árbitros por causa disso. Então não está certo, não é normal isso. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que rever isso aí, porque é sempre contra a gente, sempre sofre, é sempre a gente que perde um ponto, que perde três pontos, isso não pode acontecer”, concluiu.

No lance, Fábio saiu atrasado do gol e se chocou com o atacante uruguaio, que havia se antecipado e driblado para tentar o gol de empate. Reinaldo, afinal, cobrou o pênalti com categoria e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Fluminense segue na 12ª posição, com 37 pontos. A equipe carioca pode ver a zona de rebaixamento se aproximar dependendo dos demais jogos da rodada. Já o Grêmio está uma posição acima, com 39 pontos.

