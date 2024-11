Polícia prende primeiro palmeirense suspeito de participação em emboscada a cruzeirenses

Nesta sexta-feira (1º), a Polícia Civil prendeu Alekssander Ricardo Tancredi, integrante da torcida organizada Mancha Alvi Verde, por suspeita de envolvimento em emboscada contra integrantes da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, no último domingo (27), na Rodovia Fernão Dias, em São Paulo. O confronto, aliás, resultou em uma morte e 17 pessoas ficaram feridas.

De acordo com os investigadores do caso, o homem detido é um dos executores da ação e não aparecia, inicialmente, entre os seis torcedores do Palmeiras identificados pela polícia. Ele estava em poder de uma barra de ferro no momento da prisão.

O nome de Aleksander e de um outro membro da Mancha, aliás, passaram a constar na lista de procurados somente após a ação de busca e apreensão na sede da torcida na manhã desta sexta. Houve a apreensão de bandeiras, camisetas e outros adereços, além de um carro. Ao todo, a ação policial ocorreu em noves endereços na capital paulista, em Taboão da Serra e em São José dos Campos. Outros dois veículos identificados no local da emboscada, aparelhos celulares, computadores, roupas e armas.

Sobe para oito o número de identificados suspeitos

A Justiça decretou a prisão temporária de ambos, aumentando, assim, para oito a quantidade de palmeirenses identificados suspeitos de participação no ato criminoso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a prisão de Aleksander Tancredi ocorreu na Freguesia do Ó, na zona norte. Logo em seguida, ele foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), onde ficará detido. A expectativa é a de que, durante seu depoimento, ele preste informações cruciais para o bom andamento da investigação.

Apesar da negativa da Mancha Alvi Verde sobre participação na emboscada, a organizada do Palmeiras está proibida desde a última quarta-feira de adentrar nos estádios de São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.