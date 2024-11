Milito vê resultado doloroso, mas confia em virada: ‘Falta 90 minutos’

Treinador vê Atlético-MG errar muito, principalmente no primeiro tempo, mas acredita no título na Arena MRV - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG perdeu por 3 a 1 para o Flamengo neste domingo (3/11), no Maracanã e largou atrás na corrida pelo título da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Gabriel Milito lamentou o resultado final da partida do Maracanã, apesar de elogiar a postura da equipe em meio ao placar adverso.

Apesar do resultado não ser o esperado, o argentino ressaltou a experiência da sua equipe saber lidar com as adversidades. Assim, acredita em uma virada na Arena MRV.

“Não esperávamos o resultado, imaginávamos outro resultado, mas o futebol pode acontecer, por isso não vou deixar de analisar o comportamento da equipe, que tem feito um esforço extraordinário, com muita vontade, competitiva, com vontade de ser campeão, mas do outro lado está uma equipe que tem a mesma vontade que nós. Fizemos o 3-1 e restavam 15 minutos. A vantagem de 3-1 poderia ser de 3-2, pelo menos, porque tivemos situações muito claras, mas a equipe foi sempre corajosa, mesmo com erros, mas corajosa”, disse Milito, que prosseguiu.

“Foi um resultado positivo, pelo menos para mim. E bem, foram os primeiros 90 minutos. Ainda falta o jogo em casa, com nosso torcedor. Não sabemos o que vai acontecer, mas todos podem ter a certeza de que vamos dar o nosso melhor. Tenho muita confiança nos jogadores, já nos mostraram muitas vezes como se comportam em situações como esta. Vamos jogar o segundo jogo com o sonho e o desejo de sermos campeões”, completou.

Milito analisa final e vê ”pressão” do Flamengo funcionar

Além disso, o treinador admitiu os erros da sua equipe, principalmente no primeiro tempo. Isso porque o Flamengo fez dois gols ainda na etapa inicial e, quando o Galo ensaiou uma reação, tomou o terceiro. Na visão de Milito, a pressão do Rubro-Negro no começo do embate foi fundamental para a derrota.

“Não conseguimos um resultado melhor porque é uma final, porque jogamos contra uma equipe que tem grandes jogadores, jogamos na casa deles. O plano de jogo inicial, o comportamento da equipe para além do resultado foi bom, fomos competitivos. A verdade é que sofremos alguns gols devido a uma pressão inoportuna, que eles resolveram bem, fazendo um passe para o Wesley, que sabíamos ser um jogador com muita dinâmica e velocidade para tentar controlar”, falou o comandante, que seguiu.

“O segundo gol foi uma boa jogada de pressão deles para o atacante. O terceiro gol foi marcado por ele também em um erro nosso. Mas depois acho que tivemos algumas situações de gols na primeira parte, devíamos ter tido mais situações de gol se tivéssemos decidido finalizar um pouco melhor, porque estivemos muito bem até três quartos do meio campo do adversário, eliminando a pressão deles”, encerrou.

