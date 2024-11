Mirassol x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol sonha com o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e, para isso, precisa vencer o Coritiba no duelo entre as equipes nesta terça-feira (05), válido pela 35ª rodada da Série B. O confronto será realizado no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partida ao vivo.

Como chega o Mirassol

O técnico Mozart terá praticamente todos os jogadores à disposição. No entanto, quatro atletas estão pendurados com dois cartões amarelos: o lateral-esquerdo Zeca, o zagueiro João Victor, o volante Bruno Matias e o atacante Negueba.

Em quarto lugar com 59 pontos, o Mirassol sente a pressão do Ceará, que venceu na rodada e chegou aos 57. Se vencer, além de abrir vantagem sobre o time cearense, o Mirassol também pode ultrapassar o Sport na tabela e alcançar o terceiro lugar.

Como chega o Coritiba

Em nono lugar na tabela, com 50 pontos, o Coxa, sob o comando de Jorginho, fará mudanças em sua equipe. Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na rodada passada, volta a ficar à disposição e formará a defesa ao lado de Bruno Melo. No ataque, Lucas Ronier é a principal esperança de gols do time.

Série B – 2024 – 35ª rodada / Série B

Data e horário: 05/11/2024, às 21h30(de Brasília)

Local: estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Dellatorre e Negueba. Técnico: Mozart

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.