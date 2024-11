Diretoria do Santos pede adiamento do prazo para apresentar orçamento de 2025

A diretoria do Santos pediu ao Conselho Deliberativo o adiamento para apresentar os objetivos financeiros do clube para 2025. Pelo estatuto do clube, o orçamento deve ser apresentado até o dia 31 de outubro e votado pelo Conselho Deliberativo até o dia 30 de novembro. Contudo, a proposta ainda não foi divulgada.

O motivo é simples. O Santos ainda vive uma indefinição na disputa por uma vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem. Mesmo que esteja bem encaminhado o acesso, o Peixe prega cautela e não quer antecipar nenhum passo. Contudo, o retorno para a elite impacta muito no orçamento do clube.

Internamente, o clube espera receber uma injeção de dinheiro com a confirmação da vaga na Série A do Brasileirão de 2025. O Santos já assinou contrato com a Libra pelos direitos de transmissão das temporadas 2025 a 2029 e, por sinal, adiantou R$ 62 milhões no ato da assinatura.

Além disso, a diretoria espera fazer novos acordos comerciais e de patrocínio com a vaga na elite, já que deve chamar mais a atenção de investidores. Por fim, o Peixe também vai voltar a disputar a Copa do Brasil. A equipe ficou fora da última edição pela má campanha no Brasileirão e no Paulistão do ano passado. Contudo, vai competir em 2025.

Santos está próximo da Série A

Assim, o pedido da diretoria está sob avaliação de Fernando Akaoui, atual presidente do Conselho Deliberativo. Se aprovado, o Peixe vai discutir o orçamento na metade do mês de novembro. Já na Série B, o Santos encara o Coritiba na segunda-feira (11) e precisa de uma vitória para voltar a Série A.

