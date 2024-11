Flamengo busca ampliar domínio sobre o Cruzeiro fora de casa

Depois da final pela Copa do Brasil, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Cruzeiro, às 21h, no Independência, pela 32ª rodada da competição nacional. Para tentar manter a boa fase e seguir na luta pela permanência do G4, o clube também se apoia no bom rendimento em terras mineiras.

A última derrota do Flamengo aconteceu em 2015, quando sofreu uma derrota por 1 a 0 também pelo Brasileirão, com gol do zagueiro Manoel, que hoje está no Fluminense. Assim, o Rubro-Negro não perde para o Cruzeiro como visitante há mais de nove anos. Desde então, são sete partidas com mando do clube celeste, com cinco triunfos dos cariocas e dois empates.

Os últimos jogos entre Flamengo e Cruzeiro em Belo Horizonte

15/06/2017 – Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

16/07/2016 – Cruzeiro 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

27/09/2017 – Cruzeiro 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil)

29/08/2018 – Cruzeiro 0 x 1 Flamengo (Libertadores)

25/11/2018 – Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)

21/09/2019 – Cruzeiro 1 x 2 Flamengo (Brasileirão)

19/10/2023 – Cruzeiro 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)

A partida, afinal, será crucial para o Flamengo, que, embora não esteja com força máxima, quer manter o bom retrospecto diante do Cruzeiro. O duelo promete ser emocionante e decisivo para ambos os clubes, que têm objetivos distintos nesta reta final do campeonato.

Investigado, Bruno Henrique já definiu jogo contra o Cruzeiro

Nos últimos dez jogos, afinal, entre Flamengo e Cruzeiro, o Rubro-Negro também segue soberano. São oito vitórias, um empate e uma derrota. O último revés do Fla no confronto foi em 2018. Na ocasião, a equipe mineira venceu o Rubro-Negro por 2 a 0, pelas oitavas de final da Libertadores.

Em um desses confrontos, o atacante Bruno Henrique brilhou no Maracanã e garantiu a vitória rubro-negra. Ele, aliás, está sendo investigado por manipulação esportiva por volume de apostas em cartão amarelo. Em 27 de abril de 2019, o jogador marcou dois gols na vitória de virada sobre o Cruzeiro, por 3 a 1, neste sábado, no Maracanã. O jogo ainda marcou a despedida do zagueiro Juan, aos 40 anos.

Mesmo com esse problema, Bruno Henrique embarcou para Belo Horizonte e tem nova chance de brilhar contra a Raposa, também pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, ele tenta se resolver com a Justiça para comprovar sua inocência.

