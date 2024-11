Roger analisa chances de o Inter ficar no G4: ???Dependemos das nossas forças???

O Inter atingiu seu objetivo de entrar no G4, mesmo que virtualmente, na última terça-feira (05). Afinal, a vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma no Beira-Rio, em duelo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro permitiu tal feito. O treinador Roger Machado, um dos principais responsáveis pela proeza, comentou sobre a possibilidade de permanecer na zona de classificação da Libertadores.

“Agora só temos as nossas forças para permanecer nesse lugar, ainda que o Flamengo tenha que jogar a rodada. Mas esses jogos de invencibilidade, na verdade, acontecem porque estamos com uma estrutura bem sólida. Os jogadores sabem o que precisa fazer dentro de campo, e a qualidade está decidindo a nosso favor”, detalhou o comandante.

O Colorado encontrou um pouco de dificuldade no início do embate diante de um adversário com postura bastante defensiva. Deste modo, os catarinenses buscavam aproveitar os contra-ataques. Mesmo com o controle do jogo, uma possível alternativa para abrir o placar seria com a bola parada. Após o confronto, o treinador admitiu que esta arma constava na estratégia de jogo.

“Com a proposta de jogo que o Criciúma tem fora de casa, que nega esses espaços, salientamos na palestra que talvez fosse o jogo para abrir o caminho com bola parada, porque com bola rolando sabíamos que teria pouco espaço. De fato, conseguimos num belo gol de falta, numa jogada de maestria do Alan (Patrick)”, esclareceu Roger.

Treinador do Inter promete variedade tática e no planejamento

Em seguida, o técnico fez avaliação da postura do Tigre e ressaltou que o planejamento para cada oponente será diferente.

““Esses tipos de jogos, ao mesmo tempo que te acompanham, apresentam desafios diferentes. Sabíamos que iríamos disputar com uma equipe que nos negaria tempo e espaço, posicionando-se em seu próprio campo e dobrando a marcação, como o Athletico costuma fazer, com dois laterais, buscando contra-atacar com muita contundência. O jogo parece se tornar mais lento, mas é pela necessidade que a equipe tem de rodar a bola para procurar os poucos espaços”, pontuou Roger.

“Não esperamos fazer todos os jogos com a mesma característica porque os adversários impõem dificuldades diferentes. Acho que fizemos um grande jogo, com outra característica em função da dificuldade imposta pelo adversário”, acrescentou o técnico”, complementou Roger.

Definição do zagueiro titular

O comandante optou por escalar Rogel como titular do Inter ao invés de Clayton que vinha em uma sequência de partidas entre os 11 iniciais. Assim, Roger esclareceu que diz respeito uma situação natural, já que o uruguaio recebeu a liberação do departamento médico após se recuperar de contusão muscular na coxa esquerda.

“A escolha pelo Rogel se dá pela forma como entendo que devo fazer a gestão desses processos. O Rogel saiu depois de alcançar a titularidade por lesão; o Clayton entrou muito bem, mas, por justiça, na minha estrutura de hierarquia, devolvo a titularidade ao Rogel porque ele saiu por lesão”, concluiu o técnico.

Com o triunfo, o Inter alcançou os 56 pontos e assumiu, momentaneamente, a quarta colocação. O Flamengo ainda entra em campo na rodada para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (06). Ou seja, o Colorado torce por uma vitória da Raposa para permanecer nesta colocação.

Além disso, com o resultado, Roger Machado chegou aos 13 jogos de invencibilidade na Série A. Com isso, igualou marca do Internacional na “era Mano Menezes”, em 2022. Os gaúchos vão ter pouco tempo de recuperação, já que o compromisso seguinte ocorre na próxima sexta-feira (8). Afinal, o Colorado encara o Fluminense, às 19h, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, haverá uma paralisação do torneio por conta da data Fifa.

