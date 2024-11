Diniz explica queda de rendimento do Cruzeiro e saída de Matheus Pereira

Treinador, que vive jejum de vitórias no Brasileirão, vê pontos positivos do time após derrota para o Flamengo, nesta quarta, no Independência - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Fernando Diniz explicou a queda rendimento do Cruzeiro na derrota para o Flamengo, nesta quarta-feira, na Arena Independência, pelo Brasileirão. O treinador destacou ter visto uma boa atuação no primeiro tempo da partida diante dos cariocas e citou o motivo da queda de rendimento do time.

“Começo foi muito bom, estávamos fazendo as coisas que tínhamos treinado, de pressionar alto. Para fazer uma pressão num time que tem qualidade como o Flamengo, que sabe sair jogando, tem todo mundo que participar de uma maneira ativa”, explicou.

“A gente perdeu a marcação que é o plano principal nosso, era de fato, manter a pressão, que estava dando certo. Nós treinamos bastante essa questão durante a semana. E aí a gente foi perdendo, foi perdendo pressão. Às vezes é um jogador que deixa de fazer a pressão, escapa, você tem que andar para trás e a gente teve que se defender num bloco mais baixo”, completou.

A saída de Matheus Pereira

Diniz também explicou a saída de Matheus Pereira aos 13 minutos do segundo tempo. O jogador, em entrevista, também disse não entender, mas aceitou a decisão do treinador.

“A questão principal foi que eu achei que ele não estava conseguindo fazer a pressão (alta na marcação), a gente teve que andar para trás. Em todos os jogos que estou aqui ele conseguiu cumprir bem essa função. A questão da mobilidade também, ele estava doente esses dias, não sei se estava nas melhores condições”, disse em entrevista coletiva.

Diniz em jejum pelo Cruzeiro

Para a falta de vitórias no Brasileirão, o técnico enfatizou que tem “coisas para corrigir” e também destacou a qualidade do time adversário.

“Temos coisas para corrigir, mas produzimos coisas boas. É um processo de equipe, de evolução e maturidade técnica. Estamos trabalhando na direção correta, mas falta consistência.”

Assim, o Cruzeiro fica com 44 pontos, na oitava colocação. A equipe mineira volta a campo no próximo sábado (9), quando recebe o Criciúma, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

